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У Росії мають намір створити нове угруповання військ на тлі розширення НАТО

Фото: у Росії мають намір створити нове угруповання військ на тлі розширення НАТО (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії заявили про намір створити нове угруповання військ у північно-західній частині країни. Причиною цього нібито є нарощування військового потенціалу НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова міністра оборони РФ Сергія Шойгу під час засідання колегії Міноборони Росії.

"Зважаючи на прагнення НАТО наростити військовий потенціал біля кордонів Росії, потрібно вжити заходів щодо створення угруповання військ на північному заході країни", - заявив він.

Зазначимо, що, говорячи про "нарощування військового потенціалу НАТО", Шойгу, ймовірно, мав на увазі розширення Альянсу на схід.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що формальний вступ Швеції та Фінляндії до НАТО незабаром буде завершено.

Як відомо, на початку грудня уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію щодо вступу країни до НАТО.

Фінляндія та Швеція можуть стати членами Північноатлантичного альянсу лише після того, як усі держави-члени ратифікують протокол. Наразі вступ цієї країни схвалили 28 із 30 країн-членів Альянсу. Очікується ратифікація Туреччиною та Угорщиною.

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