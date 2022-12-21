RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России намерены создать новую группировку войск на фоне расширения НАТО

Фото: в России намерены создать новую группировку войск на фоне расширения НАТО (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

В России заявили о намерении создать новую группировку войск в северо-западной части страны. Причиной тому якобы является наращивание военного потенциала НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу во время заседания коллегии Минобороны России.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал у границ России требуется принятие мер по созданию группировки войск на северо-западе страны", - заявил он.

Отметим, что, говоря о "наращивании военного потенциала НАТО", Шойгу, вероятно, имел ввиду расширение Альянса на восток.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что формальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО вскоре будет завершено.

Как известно, в начале декабря правительство Финляндии внесло в парламент предложение о вступлении страны в НАТО.

Финляндия и Швеция могут стать членами Североатлантического альянса только после того, как все государства-члены ратифицируют протокол. На данный момент вступление этой страны одобрили 28 из 30 стран-членов Альянса. Ожидается ратификация Турцией и Венгрией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАТО