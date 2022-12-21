ua ru
Ср, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії мають намір створити нове угруповання військ на тлі розширення НАТО

Новость на русском →
Середа 21 грудня 2022 15:08
У Росії мають намір створити нове угруповання військ на тлі розширення НАТО Фото: у Росії мають намір створити нове угруповання військ на тлі розширення НАТО (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії заявили про намір створити нове угруповання військ у північно-західній частині країни. Причиною цього нібито є нарощування військового потенціалу НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова міністра оборони РФ Сергія Шойгу під час засідання колегії Міноборони Росії.

"Зважаючи на прагнення НАТО наростити військовий потенціал біля кордонів Росії, потрібно вжити заходів щодо створення угруповання військ на північному заході країни", - заявив він.

Зазначимо, що, говорячи про "нарощування військового потенціалу НАТО", Шойгу, ймовірно, мав на увазі розширення Альянсу на схід.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що формальний вступ Швеції та Фінляндії до НАТО незабаром буде завершено.

Як відомо, на початку грудня уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію щодо вступу країни до НАТО.

Фінляндія та Швеція можуть стати членами Північноатлантичного альянсу лише після того, як усі держави-члени ратифікують протокол. Наразі вступ цієї країни схвалили 28 із 30 країн-членів Альянсу. Очікується ратифікація Туреччиною та Угорщиною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАТО
NEWS
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу