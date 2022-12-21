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В России намерены создать новую группировку войск на фоне расширения НАТО

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Среда 21 декабря 2022 15:08
В России намерены создать новую группировку войск на фоне расширения НАТО Фото: в России намерены создать новую группировку войск на фоне расширения НАТО (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

В России заявили о намерении создать новую группировку войск в северо-западной части страны. Причиной тому якобы является наращивание военного потенциала НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу во время заседания коллегии Минобороны России.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал у границ России требуется принятие мер по созданию группировки войск на северо-западе страны", - заявил он.

Отметим, что, говоря о "наращивании военного потенциала НАТО", Шойгу, вероятно, имел ввиду расширение Альянса на восток.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что формальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО вскоре будет завершено.

Как известно, в начале декабря правительство Финляндии внесло в парламент предложение о вступлении страны в НАТО.

Финляндия и Швеция могут стать членами Североатлантического альянса только после того, как все государства-члены ратифицируют протокол. На данный момент вступление этой страны одобрили 28 из 30 стран-членов Альянса. Ожидается ратификация Турцией и Венгрией.

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