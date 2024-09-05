UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Росії масштабна пожежа на заводі в Тульській області

Фото: в Тульській області РФ здійнялась масштабна пожежа (t.me mchs_official)
Автор: Каріна Левицька

В Тульській області РФ здійнялась масштабна пожежа. Загоряння відбулось на заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Більш як 1000 квадратних метрів горить на російському заводі "Пластик" у Тульській області РФ почалась масштабна пожежа.

 

Росіяни повідомили, що о 18:29 на пульт диспетчера Центрального пункту пожежного зв'язку надійшло повідомлення про пожежу в споруді за адресою: м. Вузлова, вул. Тульська.

На місце події негайно виїхали 8 пожежних розрахунків та автодрабина для роботи на верхніх поверхах будівлі.

Станом на 21:30 площа пожежі на заводі "Пластик" зросла до 1500 кв. метрів. За інформацією регіонального уряду, горять ємності з машинним маслом.

 

Пожежі в Росії

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Росії все частіше стали загорятись заводи на нафтобази. В більшості випадків за цим стоять військові ЗСУ.

Зауважимо, що лише у ніч на 1 вересня понад 150 ударних дронів атакували 16 областей Російської Федерації.

Тоді у Москві в районі Капотня безпілотники атакували Московський НПЗ.

Незадовго до цього українські дрони-камікадзе уразили російську нафтобазу "Атлас" в Ростовській області біля міста Каменськ-Шахтинський.

Рятувальники тривалий час не могли приборкати пожежу. Причиною ставали все нові й нові удари по нафтобазі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяТулаВійна Росії проти України