В Росії масштабна пожежа на заводі в Тульській області

Пожежі в Росії

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Росії все частіше стали загорятись заводи на нафтобази. В більшості випадків за цим стоять військові ЗСУ.

Зауважимо, що лише у ніч на 1 вересня понад 150 ударних дронів атакували 16 областей Російської Федерації.

Тоді у Москві в районі Капотня безпілотники атакували Московський НПЗ.

Незадовго до цього українські дрони-камікадзе уразили російську нафтобазу "Атлас" в Ростовській області біля міста Каменськ-Шахтинський.

Рятувальники тривалий час не могли приборкати пожежу. Причиною ставали все нові й нові удари по нафтобазі.

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