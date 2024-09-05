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В России масштабный пожар на заводе в Тульской области

Фото: в Тульской области РФ произошел масштабный пожар (t.me mchs_official)
Автор: Карина Левицкая

В Тульской области РФ произошел масштабный пожар. Возгорание произошло на заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Более 1000 квадратных метров горит на российском заводе "Пластик" в Тульской области начался масштабный пожар.

Россияне сообщили, что в 18.29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в сооружении по адресу: г. Узловая, ул. Тульский.

На место происшествия немедленно выехали 8 пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.

По состоянию на 21.30 площадь пожара на заводе "Пластик" выросла до 1500 кв. метров. По информации регионального правительства, горят емкости с машинным маслом.

Пожары в России

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в России все чаще стали загораться заводы на нефтебазы. В большинстве случаев за этим стоят военные ВСУ.

Заметим, что только в ночь на 1 сентября более 150 ударных дронов атаковали 16 областей Российской Федерации.

Тогда в Москве в районе Капотня беспилотники атаковали Московский НПЗ.

Незадолго до этого украинские дроны-камикадзе поразили российскую нефтебазу "Атлас" в Ростовской области возле Каменска-Шахтинского.

Спасатели долгое время не могли обуздать пожар. Причиной становились все новые удары по нефтебазе.

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