У Росії лякають розробкою нового виду військових операцій, який включає "ядерку"

Зокрема, про такі наміри слідує зі статей першого заступника командувача Ракетних військ стратегічного призначення (РВСН) генерал-лейтенанта Ігоря Фазлетдінова та полковника у відставці Володимира Лумпова.

Так, росіяни нафантазували, що США мають нібито якусь "Стратегічну багатосферу операцію", кінцевою метою якої є нібито "знищення стримувального ядерного потенціалу Росії". Це нібито може статися за рахунок так званого розгортання навколо російських кордонів сил ПРО або "миттєвого глобального ядерного удару, який зможе одразу знищити щонайменше 65–70% російських стратегічних ядерних сил".

"Головним засобом та інструментом протидії спробам реалізації агресивних задумів Пентагону щодо знищення Росії вітчизняними військовими фахівцями розглядається та активно розробляється перспективна форма стратегічного застосування ЗС РФ: "Операція стратегічних сил стримування" (ОССС)", - заявляють автори статті.

У Росії впевнені, що нібито у такий спосіб зможуть досягнути стратегічних цілей щодо розгрому "американського агресора". Такий вид операцій передбачає застосування сучасних стратегічних наступальних та оборонних, ядерних та неядерних озброєнь з урахуванням новітніх військових технологій.

Зокрема, серед цілей так званої "нової російської операції" автори називають:

відбиття звичайного миттєвого глобального удару США та НАТО, щоб не допустити великих втрат стратегічних наступальних сил Росії;

придушення американської глобальної системи ПРО, щоб унеможливити знищення в повітрі російських стратегічних ракет;

завдання неприйнятної шкоди агресору за допомогою ядерного потенціалу, що зберігся.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про зупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США.

Ця угода зі США залишалася останнім документом, який обмежував ядерні арсенали двох країн, та однією з небагатьох сфер, де Москва та Вашингтон продовжували співпрацю.

Більш детально про такий крок країни-агресора дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.