RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России пугают разработкой нового вида военных операций, включающего "ядерку"

Фото: в России пугают разработкой нового вида военных операций, включающего "ядерку" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В РФ заявили о планах разработать так называемый "новый вид военных операций", включающий применение ядерного оружия. Якобы он необходим россиянам для отражения возможной "агрессии со стороны США".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал "Военное мнение", издаваемый российским Минобороны.

В частности, о таких намерениях следует из статей первого заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке Владимира Лумпова.

Так, россияне нафантазировали, что США имеют якобы некую "Стратегическую многосферу операцию", конечной целью которой является "уничтожение сдерживающего ядерного потенциала России". И это якобы может произойти за счет так называемого развертывания вокруг российских границ сил ПРО или "мгновенного глобального ядерного удара, который сможет сразу уничтожить по меньшей мере 65-70% российских стратегических ядерных сил".

"Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению России отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: "Операция стратегических сил сдерживания" (ОССС)", - заявляют авторы статьи.

В России уверены, что якобы таким образом смогут достичь стратегических целей разгрома "американского агрессора". Такой вид операций предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий.

В частности, среди целей так называемой "новой российской операции" авторы называют:

  • отражение обычного мгновенного глобального удара США и НАТО, чтобы не допустить больших потерь стратегических наступательных сил России;
  • подавление американской глобальной системы ПРО, чтобы сделать невозможным уничтожение в воздухе российских стратегических ракет;
  • нанесение неприемлемого вреда агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.

Напомним, ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об остановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из США.

Это соглашение с США оставалось последним документом, который ограничивал ядерные арсеналы двух стран и одной из немногих сфер, где Москва и Вашингтон продолжали сотрудничество.

Более подробно о таком шаге страны-агрессора узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружиеЯдерная война