UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В Росії лякають Австралію наслідками за відправку миротворців в Україну

Ілюстративне фото: в Росії лякають Австралію наслідками за відправку миротворців в Україну (facebook.com_bundesheer)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація погрожує уряду Австралії через плани щодо можливої відправки миротворців в Україну. Посольство РФ в Австралії попередило, що приєднання країни до коаліції миротворців "потягне за собою серйозні наслідки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, російське посольство звинуватило Австралію в тому, що вона "залишається на боці війни разом із тими в Європі, хто робить ставку на продовження й ескалацію конфлікту, незважаючи на обнадійливі зрушення в бік мирних переговорів".

"Росія неодноразово давала зрозуміти, що іноземна військова присутність в Україні абсолютно неприйнятна. Тому ідея розміщення західних військових контингентів в Україні під виглядом миротворців покликана підірвати мирні зусилля... Для Австралії приєднання до так званої коаліції охочих потягне за собою серйозні наслідки. Західні чоботи на землі неприйнятні для Росії, і ми не будемо залишатися пасивними спостерігачами", - сказано у заяві.

Водночас росіяни заявляють, що вищевикладене "не варто сприймати як загрозу".

"Це попередження. Росія не має наміру завдавати шкоди австралійцям, і Канберра може легко уникнути неприємностей, просто утримавшись від безвідповідального авантюризму в зоні проведення спеціальної військової операції", - йдеться у заяві.

"Коаліція охочих"

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Головна мета коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.

Раніше прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що його країна підтримує президента Володимира Зеленського і розглядає можливість відправки своїх військових в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАвстраліяВійна в Україні