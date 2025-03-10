В Росії лякають Австралію наслідками за відправку миротворців в Україну

Російська Федерація погрожує уряду Австралії через плани щодо можливої відправки миротворців в Україну. Посольство РФ в Австралії попередило, що приєднання країни до коаліції миротворців "потягне за собою серйозні наслідки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, російське посольство звинуватило Австралію в тому, що вона "залишається на боці війни разом із тими в Європі, хто робить ставку на продовження й ескалацію конфлікту, незважаючи на обнадійливі зрушення в бік мирних переговорів".

"Росія неодноразово давала зрозуміти, що іноземна військова присутність в Україні абсолютно неприйнятна. Тому ідея розміщення західних військових контингентів в Україні під виглядом миротворців покликана підірвати мирні зусилля... Для Австралії приєднання до так званої коаліції охочих потягне за собою серйозні наслідки. Західні чоботи на землі неприйнятні для Росії, і ми не будемо залишатися пасивними спостерігачами", - сказано у заяві.

Водночас росіяни заявляють, що вищевикладене "не варто сприймати як загрозу".

"Це попередження. Росія не має наміру завдавати шкоди австралійцям, і Канберра може легко уникнути неприємностей, просто утримавшись від безвідповідального авантюризму в зоні проведення спеціальної військової операції", - йдеться у заяві.

"Коаліція охочих"

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Головна мета коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.

Раніше прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що його країна підтримує президента Володимира Зеленського і розглядає можливість відправки своїх військових в Україну.