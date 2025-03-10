В России пугают Австралию последствиями за отправку миротворцев в Украину

Российская Федерация угрожает правительству Австралии из-за планов по возможной отправке миротворцев в Украину. Посольство РФ в Австралии предупредило, что присоединение страны к коалиции миротворцев "повлечет за собой серьезные последствия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как пишет издание, российское посольство обвинило Австралию в том, что она "остается на стороне войны вместе с теми в Европе, кто делает ставку на продолжение и эскалацию конфликта, несмотря на обнадеживающие сдвиги в сторону мирных переговоров".

"Россия неоднократно давала понять, что иностранное военное присутствие в Украине абсолютно неприемлемо. Поэтому идея размещения западных военных контингентов в Украине под видом миротворцев призвана подорвать мирные усилия... Для Австралии присоединение к так называемой коалиции желающих повлечет за собой серьезные последствия. Западные сапоги на земле неприемлемы для России, и мы не будем оставаться пассивными наблюдателями", - сказано в заявлении.

В то же время россияне заявляют, что вышеизложенное "не стоит воспринимать как угрозу".

"Это предупреждение. Россия не намерена наносить вред австралийцам, и Канберра может легко избежать неприятностей, просто воздержавшись от безответственного авантюризма в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении.

"Коалиция желающих"

Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что его страна поддерживает президента Владимира Зеленского и рассматривает возможность отправки своих военных в Украину.