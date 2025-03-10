ua en ru
Пн, 10 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В России пугают Австралию последствиями за отправку миротворцев в Украину

Понедельник 10 марта 2025 14:13
UA EN RU
В России пугают Австралию последствиями за отправку миротворцев в Украину Иллюстративное фото: в России пугают Австралию последствиями за отправку миротворцев в Украину (facebook.com_bundesheer)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация угрожает правительству Австралии из-за планов по возможной отправке миротворцев в Украину. Посольство РФ в Австралии предупредило, что присоединение страны к коалиции миротворцев "повлечет за собой серьезные последствия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, российское посольство обвинило Австралию в том, что она "остается на стороне войны вместе с теми в Европе, кто делает ставку на продолжение и эскалацию конфликта, несмотря на обнадеживающие сдвиги в сторону мирных переговоров".

"Россия неоднократно давала понять, что иностранное военное присутствие в Украине абсолютно неприемлемо. Поэтому идея размещения западных военных контингентов в Украине под видом миротворцев призвана подорвать мирные усилия... Для Австралии присоединение к так называемой коалиции желающих повлечет за собой серьезные последствия. Западные сапоги на земле неприемлемы для России, и мы не будем оставаться пассивными наблюдателями", - сказано в заявлении.

В то же время россияне заявляют, что вышеизложенное "не стоит воспринимать как угрозу".

"Это предупреждение. Россия не намерена наносить вред австралийцам, и Канберра может легко избежать неприятностей, просто воздержавшись от безответственного авантюризма в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении.

"Коалиция желающих"

Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что его страна поддерживает президента Владимира Зеленского и рассматривает возможность отправки своих военных в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Австралия Война в Украине
NEWS
Ситуация не критическая. Что с позициями ВСУ в Курской области и зачем врагу А-50 в воздухе
Ситуация не критическая. Что с позициями ВСУ в Курской области и зачем врагу А-50 в воздухе
DAILY
Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине