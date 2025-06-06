В Росії лунають вибухи: дрони атакують Енгельс і Саратов, де базується стратегічна авіація

В Росії дрони атакували стратегічні об’єкти у Саратові та Енгельсі, де базується важлива авіація. Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів, роботу ППО та пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Так, у ніч проти 6 червня в Росії відчули що таке війна і небезпека, адже одразу декілька регіонів потрапили під масовану атаку безпілотників.
Росіяни повідомляють про потужні вибухи, роботу ППО та звуки сирен.
Частина безпілотників була збита, але деякі досягнули мети.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін офіційно підтвердив загрозу атаки БПЛА та запровадження режиму надзвичайної ситуації.
Так, близько 2:20 жителі Саратова та Енгельса повідомили про серію вибухів. До цього над кількома районами було чутно звуки безпілотників у небі. В регіоні лунали сирени, а також звуки, схожі на автоматні черги.
У міжнародному аеропорту Гагарін у Саратові оголосили про тимчасове припинення всіх рейсів. Введено спеціальний план "Килим".
Росавіація підтвердила: авіагавань не приймає і не відправляє літаки, екіпажі та диспетчери працюють у режимі підвищеної безпеки.
Відомо, що уламки одного безпілотника упав на житловий будинок у місті Енгельс. Йдеться про багатоповерхівку ЖК "Облака" на вулиці Тельмана.
Очевидці повідомляють про пожежу на одному з балконів, а також пошкодження вікон та скління на кількох поверхах. На місці працюють рятувальники.
Про роботу ППО та загрозу БПЛА також повідомляють жителі Тульської та Рязанської областей.
Наприклад, у районі Дягілєво, де розташована авіабаза, зафіксовано дрони та пожежа, повідомляють місцеві жителі.
На момент публікації офіційної інформації про загиблих чи постраждалих немає.
Всі екстрені служби приведені в повну бойову готовність, зазначив губернатор Бусаргін.
Нагадаємо, що ввечері 5 червня на окупованому Кримському півострові кілька разів оголошували повітряну тривогу - загалом п’ять разів. Вибухи було чути поблизу Красноперекопська, Армянська, Новофедорівки та в районі Сак.
Крім того, Путіну порадили припинити скаржитися на українські удари по його літаках і натомість погодитися на хоча б 30-денне припинення вогню.
Так, Міністерство закордонних справ закликало кремлівського диктатора відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати уникати зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати чесні переговори задля справедливого та тривалого миру.
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