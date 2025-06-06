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В России раздаются взрывы: дроны атакуют Энгельс и Саратов, где базируется стратегическая авиация

Иллюстративное фото: атака дронов на регионы России (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В России дроны атаковали стратегические объекты в Саратове и Энгельсе, где базируется важная авиация. Местные жители сообщают о звуках взрывов, работе ПВО и пожарах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так, в ночь на 6 июня в России почувствовали что такое война и опасность, ведь сразу несколько регионов попали под массированную атаку беспилотников.

Россияне сообщают о мощных взрывах, работе ПВО и звуках сирен.

Часть беспилотников была сбита, но некоторые достигли цели.

 

Воздушная тревога и взрывы: что известно

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин официально подтвердил угрозу атаки БПЛА и введение режима чрезвычайной ситуации.

Так, около 2:20 жители Саратова и Энгельса сообщили о серии взрывов. До этого над несколькими районами были слышны звуки беспилотников в небе. В регионе раздавались сирены, а также звуки, похожие на автоматные очереди.

Атака коснулась аэропорта и жилых кварталов

В международном аэропорту Гагарин в Саратове объявили о временном прекращении всех рейсов. Введен специальный план "Ковер".

Росавиация подтвердила: авиагавань не принимает и не отправляет самолеты, экипажи и диспетчеры работают в режиме повышенной безопасности.

Известно, что обломки одного беспилотника упал на жилой дом в городе Энгельс. Речь идет о многоэтажке ЖК "Облака" на улице Тельмана.

Очевидцы сообщают о пожаре на одном из балконов, а также повреждении окон и остекления на нескольких этажах. На месте работают спасатели.

Ситуация в других регионах

О работе ПВО и угрозе БПЛА также сообщают жители Тульской и Рязанской областей.

Например, в районе Дягилево, где расположена авиабаза, зафиксированы дроны и пожар, сообщают местные жители.

На момент публикации официальной информации о погибших или пострадавших нет.

Все экстренные службы приведены в полную боевую готовность, отметил губернатор Бусаргин.

 

Напомним, что вечером 5 июня на оккупированном Крымском полуострове несколько раз объявляли воздушную тревогу - всего пять раз. Взрывы были слышны вблизи Красноперекопска, Армянска, Новофедоровки и в районе Сак.

Кроме того, Путину посоветовали прекратить жаловаться на украинские удары по его самолетам и взамен согласиться на хотя бы 30-дневное прекращение огня.

Так, Министерство иностранных дел призвало кремлевского диктатора отказаться от нереалистичных ультиматумов, перестать избегать встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и начать честные переговоры для справедливого и длительного мира.

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