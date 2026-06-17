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У Росії літак рейсом "Сочі - Архангельськ" подав сигнал лиха над Чорним морем і зник з радарів

23:46 17.06.2026 Ср
2 хв
Що стало причиною аварійної посадки?
aimg Едуард Ткач
У Росії літак рейсом "Сочі - Архангельськ" подав сигнал лиха над Чорним морем і зник з радарів Фото: літак благополучно приземлився (Getty Images)
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У середу ввечері, 17 червня, російський пасажирський літак компанії Smartavia подав сигнал лиха, після чого зник з радарів. Однак незабаром він з’явився знову та здійснив аварійну посадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляють ЗМІ, літак Boeing 737-800, що виконував рейс "Сочі - Архангельськ", вилетів із Сочі, після чого, перебуваючи над Чорним морем, подав сигнал 7700. Цей код означає надзвичайну або аварійну ситуацію на борту.

Після інциденту літак зник з радарів і не з'являвся. Однак незабаром все ж з'явився на деякий час і, як повідомляли ЗМІ, він, ймовірно, витрачає паливо перед посадкою в аеропорту Сочі.

Ближче до 23:30 стало відомо, що він благополучно здійснив екстрену посадку. Попередньо, причиною сигналу лиха стала відмова одного з двигунів.

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Пізніше російські ЗМІ повідомили, що постраждалих під час аварійної посадки немає.

Інші інциденти

Нагадаємо, 24 липня 2025 року стало відомо, що в Амурській області (РФ) розбився пасажирський літак Ан-24 з 49 людьми на борту. Під час заходу на посадку літак "пішов на друге коло", після чого зв'язок з ним було втрачено. Рятувальники після прибуття виявили вже палаючий фюзеляж повітряного судна.

Також ми писали, що авіакатастрофа в липні 2025 року сталася й у Бангладеш. Тоді навчальний літак ВПС країни впав на столичну школу.

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