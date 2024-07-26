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У Росії за корупцію заарештували ще одного колишнього заступника Шойгу

Фото: Дмитро Булгаков (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії заарештували ще одного колишнього заступника міністра оборони у справі про корупцію. Йдеться про Дмитра Булгакова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ" та "Радио Свобода".

Справа Булгакова пов'язана з корупцією. Йому обрали запобіжний захист вигляді тримання під варту. Екс-заступника міністра оборони вже відправили до Лефортовське СІЗО.

Відомо, що у Міністерстві оборони Дмитро Булгаков відповідав за матеріально-технічне забезпечення збройних сил РФ. У вересні 2022 року його звільнили з посади у зв'язку з переходом до Управління генеральних інспекторів Міноборони.

Крім того, Булгаков - Герой Росії, має три ордени "За заслуги перед Батьківщиною".

 

Затримання заступника Шойгу

Нагадаємо, у квітні у Росії затримали заступника міністра оборони Тимура Іванова у справі про хабарництво. ЗМІ писали, що його затримали нібито не через корупцію, а за підозрою у державній зраді.

Як повідомили РБК-Україна джерела у спецслужбах, ГУР Міноборони "допомогло" викрити Іванова. Кількома місяцями раніше перед його затриманням ГУР отримало доступ до службових документів заступника міністра оборони. Після цього у Росії відкрили кримінальну справу.

Додамо, що у Росії нещодавно змінився глава Міноборони. Замість Сергія Шойгу відомство очолив Андрій Бєлоусов.

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