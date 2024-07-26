У Росії за корупцію заарештували ще одного колишнього заступника Шойгу

Затримання заступника Шойгу

Нагадаємо, у квітні у Росії затримали заступника міністра оборони Тимура Іванова у справі про хабарництво. ЗМІ писали, що його затримали нібито не через корупцію, а за підозрою у державній зраді.

Як повідомили РБК-Україна джерела у спецслужбах, ГУР Міноборони "допомогло" викрити Іванова. Кількома місяцями раніше перед його затриманням ГУР отримало доступ до службових документів заступника міністра оборони. Після цього у Росії відкрили кримінальну справу.

Додамо, що у Росії нещодавно змінився глава Міноборони. Замість Сергія Шойгу відомство очолив Андрій Бєлоусов.

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