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В России за коррупцию арестовали еще одного бывшего зама Шойгу

Фото: Дмитрий Булгаков (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В России арестован еще один бывший заместитель министра обороны по делу о коррупции. Речь идет о Дмитрии Булгакове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ" и "Радио Свобода".

Дело Булгакова связано с коррупцией. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Экс-замминистра обороны уже отправили в Лефортовское СИЗО.

Известно, что в Министерстве обороны Дмитрий Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил РФ. В сентябре 2022 года его уволили с должности в связи с переходом в Управление генеральных инспекторов Минобороны.

Кроме того, Булгаков - Герой России, имеет три ордена "За заслуги перед Родиной".

 

 

Задержание заместителя Шойгу

Напомним, в апреле в России задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о взяточничестве. СМИ писали, что его задержали якобы не из-за коррупции, а по подозрению в государственной измене.

Как сообщили РБК-Украина источники в спецслужбах, ГУР Минобороны "помогло" разоблачить Иванова. Несколькими месяцами ранее перед его задержанием ГУР получило доступ к служебным документам замминистра обороны. После этого в России было возбуждено уголовное дело.

Добавим, что в России недавно сменился глава Минобороны. Вместо Сергея Шойгу ведомство возглавил Андрей Белоусов.

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