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У Росії колапс в аеропортах: хакери заявили про атаку на найбільшу авіакомпанію

Фото: у Росії колапс в аеропортах (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 28 липня, в роботі найбільшої російської авіакомпанії "Аерофлот" стався масштабний збій, через який було скасовано багато рейсів. Хакери взяли на себе відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російського авіаперевізника та Telegram-канали РФ.

Зазначається, що через збій було скасовано щонайменше 49 рейсів із московського аеропорту Шереметьєво. Зокрема, скасовано рейси до Єкатеринбурга, Челябінська, Ставрополя, Мінеральних Вод, кілька рейсів до Санкт-Петербурга, а також до Мінська, Єревана та низки інших російських міст.

У терміналах аеропорту утворилися довгі черги пасажирів.

За офіційною версією компанії, відбувся технічний збій у роботі інформаційних систем.

Однак, як згодом стало відомо, хакерське угруповання Silent Crow разом із білоруськими "Кіберпартизанами BY" взяло на себе відповідальність за атаку. 

Хакери стверджують, що знищили ІТ-інфраструктуру авіакомпанії "Аерофлот".

За їхніми словами, операція тривала майже рік, протягом якого їм вдалося проникнути в корпоративну мережу компанії.

Вони заявляють, що отримали доступ до баз даних із записами про історію перельотів, системами контролю персоналу та внутрішніми телефонними розмовами.

Також повідомляється про знищення приблизно 7000 фізичних і віртуальних серверів.

Офіційних підтверджень кібератаки наразі немає, але в російському інформаційному просторі ширяться припущення про причетність хакерів до інциденту.

Колапс у російських аеропортах

Нагадаємо, раніше в РФ також стався масштабний збій у трьох найбільших аеропортах. Унаслідок цього авіакомпанії могли втратити понад 250 млн доларів.

Тоді 5-6 липня в російських аеропортах скасували сотні авіарейсів. На цьому тлі мер Москви Сергій Собянін скаржився, що в напрямку російської столиці летіли дрони і їх "збивала" протиповітряна оборона.

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