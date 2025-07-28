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В России коллапс в аэропортах: хакеры заявили об атаке на крупнейшую авиакомпанию

Фото: в России коллапс в аэропортах (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 28 июля, в работе крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" произошел масштабный сбой, из-за которого было отменено много рейсов. Хакеры взяли на себя ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского авиаперевозчика и Telegram-каналы РФ.

Отмечается, что из-за сбоя было отменено не менее 49 рейсов из московского аэропорта Шереметьево. В частности, отменены рейсы в Екатеринбург, Челябинск, Ставрополь, Минеральные Воды, несколько рейсов в Санкт-Петербург, а также в Минск, Ереван и ряд других российских городов.

В терминалах аэропорта образовались длинные очереди пассажиров.

По официальной версии компании, произошел технический сбой в работе информационных систем.

Однако, как впоследствии стало известно, хакерская группировка Silent Crow вместе с белорусскими "Киберпартизанами BY" взяла на себя ответственность за атаку.

Хакеры утверждают, что уничтожили ИТ-инфраструктуру авиакомпании "Аэрофлот".

По их словам, операция длилась почти год, в течение которого им удалось проникнуть в корпоративную сеть компании.

Они заявляют, что получили доступ к базам данных с записями об истории перелетов, системами контроля персонала и внутренними телефонными разговорами.

Также сообщается об уничтожении примерно 7000 физических и виртуальных серверов.

Официальных подтверждений кибератаки пока нет, но в российском информационном пространстве распространяются предположения о причастности хакеров к инциденту.

 

Коллапс в российских аэропортах

Напомним, ранее в РФ также произошел масштабный сбой в трех крупнейших аэропортах. В результате этого авиакомпании могли потерять более 250 млн долларов.

Тогда 5-6 июля в российских аэропортах отменили сотни авиарейсов. На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин жаловался, что в направлении российской столицы летели дроны и их "сбивала" противовоздушная оборона.

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