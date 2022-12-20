У Росії існують протиріччя щодо нового наступу, - Держдеп США

У Росії розділилися думки щодо того, чи варто розпочинати новий наступ у війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявив високопосадовець Держдепу США.

"Звичайно, є люди (у Росії - ред.), які, як я думаю, хотіли б провести (нові - ред.) наступальні операції в Україні. Є й інші, які мають реальні питання щодо можливостей Росії зробити це", - наголосив чиновник.

Він також зазначив, що незалежно від того, який сценарій розвитку подій вибере Росія, влада США все одно продовжить надавати допомогу Україні.