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У Росії існують протиріччя щодо нового наступу, - Держдеп США

Ілюстративне фото: у Росії існують протиріччя щодо нового наступу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії розділилися думки щодо того, чи варто розпочинати новий наступ у війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив високопосадовець Держдепу США.

"Звичайно, є люди (у Росії - ред.), які, як я думаю, хотіли б провести (нові - ред.) наступальні операції в Україні. Є й інші, які мають реальні питання щодо можливостей Росії зробити це", - наголосив чиновник.

Він також зазначив, що незалежно від того, який сценарій розвитку подій вибере Росія, влада США все одно продовжить надавати допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що росіяни можуть розпочати новий наступ уже у лютому.

При цьому, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, у період до лютого росіяни хочуть підготувати близько 150 тисяч мобілізованих солдатів для того, щоб використати їх для наступу.

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