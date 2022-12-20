В России существуют противоречия насчет нового наступления, - Госдеп США

В России разделились мнения насчет того, следует ли начинать новое наступления в войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США.

"Конечно, есть люди (в России - ред.), которые, как я думаю, хотели бы провести (новые - ред.) наступательные операции в Украине. Есть и другие, у которых есть реальные вопросы относительно возможностей России сделать это", - подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что независимо от того, какой сценарий развития событий выберет Россия, власти США все равно продолжат оказывать помощь Украине.