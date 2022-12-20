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В России существуют противоречия насчет нового наступления, - Госдеп США

Иллюстративное фото: в России существуют противоречия насчет нового наступления (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России разделились мнения насчет того, следует ли начинать новое наступления в войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США.

"Конечно, есть люди (в России - ред.), которые, как я думаю, хотели бы провести (новые - ред.) наступательные операции в Украине. Есть и другие, у которых есть реальные вопросы относительно возможностей России сделать это", - подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что независимо от того, какой сценарий развития событий выберет Россия, власти США все равно продолжат оказывать помощь Украине.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что россияне могут начать новое наступление уже в феврале.

При этом, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в период до февраля россияне хотят подготовить около 150 тысяч мобилизованных солдат для того, чтобы использовать их для наступления.

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