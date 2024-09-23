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Хакери ГУР атакували два банки Росії, - джерела

Понеділок 23 вересня 2024 12:00
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Хакери ГУР атакували два банки Росії, - джерела Фото: два російські банки потрапили під українську кібератаку (freepik.com)
Автор: Юлія Акимова

"Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк" зазнали хакерської атаки. Злами здійснили кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в спецслужбах.

Як розповіли виданню співрозмовники, у цих банках наразі порушено роботу сайтів, немає доступу до послуг інтернет-банкінгу, не працюють мобільні додатки.

При цьому технічні служби банків поки що навіть приблизно не можуть визначити, коли відновиться стабільна робота сервісів.

"Ці акції не мають визначеного терміну дії. Фінансова система РФ зазнаватиме ударів рівно до того часу, доки останній окупант не залишить територію України. Росіяни мають усвідомлювати, що кожна фінансова установа - законна ціль для наших Сил безпеки і оборони, адже всі вони беруть участь у фінансуванні окупаційної армії", - додають джерела.

Фото: "Россільгоспбанк" та "Московський кредитний банк" потрапили під кібератаку (скріншоти)

Кібератаки проти РФ

Нагадаємо, що українські хакери регулярно завдають ударів по Росії. Нещодавно кіберфахівці ГУР атакували найбільші банки Росії. Зокрема під удар потрапили: "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП".

Перед цим, 4 вересня внаслідок операції кіберфахівців ГУР МОУ спільно з ВО Team, було уражено мережеву інфраструктуру на території держави-агресора. Зокрема було атаковано "Лукойл".

Також ми розповідали, що українські хакери атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї.

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