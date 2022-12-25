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У Росії хочуть підвищити податки для тих, хто втік з країни

Фото: спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін (duma.gov/ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії вже придумали, як нажитися й на тих, хто покинув країну. В Держдумі планують підняти податки для таких росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Держдуми РФ В'ячеслава Володіна.

"Є ті, хто вважає, що необхідно давати преференції та пільги тим, хто покидає нашу країну, щоб вони повернулися назад. Це не правильно. Цілком зрозуміло, чому вони втекли", - написав Володін.

За його словами, нібито той "хто усвідомив, що зробив помилку" вже повернувся назад в Росію.

"Решта має розуміти: переважна частина суспільства не підтримує їх вчинок - вважає, що вони зрадили свою країну, рідних та близьких. Правильно преференції для тих, хто залишив Російську Федерацію, скасувати і ввести для них підвищену ставку оподаткування. Працюємо над відповідними змінами до законодавства", - повідомив Володін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія примусила місцевий бізнес на тимчасово окупованих територіях України сплачувати податки до Федеральної податкової служби Російської Федерації.

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