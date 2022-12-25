У Росії хочуть підвищити податки для тих, хто втік з країни

"Є ті, хто вважає, що необхідно давати преференції та пільги тим, хто покидає нашу країну, щоб вони повернулися назад. Це не правильно. Цілком зрозуміло, чому вони втекли", - написав Володін.

За його словами, нібито той "хто усвідомив, що зробив помилку" вже повернувся назад в Росію.

"Решта має розуміти: переважна частина суспільства не підтримує їх вчинок - вважає, що вони зрадили свою країну, рідних та близьких. Правильно преференції для тих, хто залишив Російську Федерацію, скасувати і ввести для них підвищену ставку оподаткування. Працюємо над відповідними змінами до законодавства", - повідомив Володін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія примусила місцевий бізнес на тимчасово окупованих територіях України сплачувати податки до Федеральної податкової служби Російської Федерації.

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