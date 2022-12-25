В России хотят повысить налоги для сбежавших из страны

"Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы тем, кто покидает нашу страну, чтобы они вернулись назад. Это не правильно. Вполне понятно, почему они сбежали", - написал Володин.

По его словам, якобы тот "кто осознал, что совершил ошибку" уже вернулся обратно в Россию.

"Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок - считает, что они предали свою страну, родных и близких. Правильно преференции для оставивших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Работаем над соответствующими изменениями в законодательстве", - сообщил Володин.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия вынудила местный бизнес на временно оккупированных территориях Украины платить налоги в Федеральную налоговую службу Российской Федерации.

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