У Росії готуються конфіскувати західні активи. Reuters дізналось деталі

У Росії готуються конфіскувати заморожені кошти іноземних компаній та інвесторів. Відовідний законопроект вже був схвалений урядовою комісією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання з посиланням на два джерела, знайомих з проектом закону , Р осія має намір розширити свої повноваження "щодо помсти за конфіскації західних активів" за допомогою нового законодавства, яке може дозволити їй конфіскувати заморожені іноземні активи.

" Законопроект, який визначає процедуру конфіскації Росією іноземного майна у відповідь на подібні дії інших держав з російськими активами, був схвалений урядовою комісією із законодавчої діяльності цього тижня, що відкриває шлях для його обговорення в Держдумі, нижній палаті російського парламенту", - пише видання.

Законопроект, розроблений Міністерством юстиції РФ, є продовженням указу, підписаного главою Кремля Володимиром Путіним у травні 2024 року щодо майна та цінних паперів США, які Росія може визначити як компенсацію за будь-які збитки, завдані арештом заморожених російських активів у Сполучених Штатах.

За словами джерел видання, новий закон поширить його на всі так звані "недружні держави", ті, які запровадили санкції проти Росії через війну проти України. Рішення будуть виконуватися через позови, подані до арбітражного суду державними органами, такими як Центральний банк, Генеральна прокуратура та урядові установи. Відповідачами будуть іноземні держави, які захопили російські активи.

"Це може створити проблеми для багатьох іноземних інвесторів, включаючи як фізичних осіб, так і великі інвестиційні фонди США, оскільки на цих рахунках знаходяться мільярди доларів коштів", - констатують у статті.