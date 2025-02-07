В России готовятся конфисковать западные активы. Reuters узнало детали
В России готовятся конфисковать замороженные средства иностранных компаний и инвесторов. Соответствующий законопроект уже был одобрен правительственной комиссией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание со ссылкой на два источника, знакомых с проектом закона, Россия намерена расширить свои полномочия "по мести за конфискации западных активов" с помощью нового законодательства, которое может позволить ей конфисковать замороженные иностранные активы.
"Законопроект, определяющий процедуру конфискации Россией иностранного имущества в ответ на подобные действия других государств с российскими активами, был одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности на этой неделе, что открывает путь для его обсуждения в Госдуме, нижней палате российского парламента", - пишет издание.
Законопроект, разработанный Министерством юстиции РФ, является продолжением указа, подписанного главой Кремля Владимиром Путиным в мае 2024 года в отношении имущества и ценных бумаг США, которые Россия может определить в качестве компенсации за любой ущерб, нанесенный арестом замороженных российских активов в Соединенных Штатах.
По словам источников издания, новый закон распространит его на все так называемые "недружественные государства", те, которые ввели санкции против России из-за войны против Украины. Решение будут выполняться через иски, поданные в арбитражный суд государственными органами, такими как Центральный банк, Генеральная прокуратура и правительственные учреждения. Ответчиками будут иностранные государства, которые захватили российские активы.
"Это может создать проблемы для многих иностранных инвесторов, включая как физических лиц, так и крупные инвестиционные фонды США, поскольку на этих счетах находятся миллиарды долларов средств", - констатируют в статье.
Заморозка активов РФ и реакция Кремля в ответ
В январе 2024 года сообщалось, что российские власти склоняются к мысли, что замороженные после вторжения в Украину резервы на 300 млрд долларов почти потеряны, но в РФ готовы подать судебный иск и принять решительные ответные меры.
В частности, в мае 2024 года Reuters сообщило, что Россия может преследовать наличные частных инвесторов, поскольку ее способность принимать подобные меры мести была подорвана сокращением иностранных инвестиций.
Напомним, около 300 млрд долларов российских активов были заморожены за рубежом вскоре после того, как Россия ввела войска в Украину во время масштабного вторжения в феврале 2022 года.
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