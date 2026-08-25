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У Росії горить великий газохімічний комплекс (відео)

12:25 25.08.2026 Вт
1 хв
Вогонь охопив об'єкт після гучного вибуху
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росіяни намагаються приборкати вогонь, однак марно (amur.gcc)

25 серпня на території Амурського газохімічного комплексу (АГХК), який наразі перебуває на етапі будівництва, почалася масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал ASTRA.

Згідно з останніми даними, постраждали понад 75 людей.

"З метою забезпечення безпеки та мінімізації можливих збитків співробітники підприємства проводять операції зупинки обладнання, яке перебуває в режимі пусконалагоджувальних робіт", - заявили у пресслужбі підприємства.

Важливо розуміти, що Амурський газохімічний комплекс (АГХК) - це спільний інвестиційний проєкт російського СІБУРу та китайської Sinopec в Амурській області.

Інвестори розраховують, що він стане одним із найбільших у світі заводів із виробництва базових полімерів.

Також наразі відомо, що могла загорітися установка з переробки метанолу.

За останніми даними, площа пожежі сягнула близько 2 тисяч кв. м.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Сили оборони України успішно атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Ба більше, стало відомо, що у ніч на 25 серпня дрони здійснили повітряний напад на Ростовську область у країні-агресорці.

Спочатку гучні вибухи прогриміли біля Новошахтинська, а згодом почалася пожежа біля Афіпського нафтопереробного заводу.

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Російська ФедераціяПожежаВибух