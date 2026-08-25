У Росії горить великий газохімічний комплекс (відео)

25 серпня на території Амурського газохімічного комплексу (АГХК), який наразі перебуває на етапі будівництва, почалася масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал ASTRA.
Згідно з останніми даними, постраждали понад 75 людей.
"З метою забезпечення безпеки та мінімізації можливих збитків співробітники підприємства проводять операції зупинки обладнання, яке перебуває в режимі пусконалагоджувальних робіт", - заявили у пресслужбі підприємства.
Важливо розуміти, що Амурський газохімічний комплекс (АГХК) - це спільний інвестиційний проєкт російського СІБУРу та китайської Sinopec в Амурській області.
Інвестори розраховують, що він стане одним із найбільших у світі заводів із виробництва базових полімерів.
Також наразі відомо, що могла загорітися установка з переробки метанолу.
За останніми даними, площа пожежі сягнула близько 2 тисяч кв. м.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Сили оборони України успішно атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ.
Ба більше, стало відомо, що у ніч на 25 серпня дрони здійснили повітряний напад на Ростовську область у країні-агресорці.
Спочатку гучні вибухи прогриміли біля Новошахтинська, а згодом почалася пожежа біля Афіпського нафтопереробного заводу.