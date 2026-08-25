У Росії горить великий газохімічний комплекс (відео)

Згідно з останніми даними, постраждали понад 75 людей.

"З метою забезпечення безпеки та мінімізації можливих збитків співробітники підприємства проводять операції зупинки обладнання, яке перебуває в режимі пусконалагоджувальних робіт", - заявили у пресслужбі підприємства.

Важливо розуміти, що Амурський газохімічний комплекс (АГХК) - це спільний інвестиційний проєкт російського СІБУРу та китайської Sinopec в Амурській області.

Інвестори розраховують, що він стане одним із найбільших у світі заводів із виробництва базових полімерів.

Також наразі відомо, що могла загорітися установка з переробки метанолу.

За останніми даними, площа пожежі сягнула близько 2 тисяч кв. м.