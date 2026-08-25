В России горит большой газохимический комплекс (видео)

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Силы обороны Украины успешно атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Более того, стало известно, что в ночь на 25 августа дроны летели на Ростовскую область в стране-агрессорке.

Сначала громкие взрывы раздались возле Новошахтинска, а затем начался пожар возле Афипского нефтеперерабатывающего завода.