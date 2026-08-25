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Сили оборони уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ

09:26 25.08.2026 Вт
1 хв
Завод має потужність 6,25 мільйона тонн нафти
aimg Олена Чупровська
Сили оборони уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ Фото: на місці "прильоту" вирує пожежа (росЗМІ)
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В ніч на 25 серпня під ураження далекобійних "санкцій" України потрапив Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Fire Point.

Що відомо про удар по заводу

У Fire Point заявили, що українські дрони уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Деталей про масштаб пошкоджень наразі не наводять.

Чим займається Афіпський НПЗ

Завод спеціалізується на переробці нафти й газового конденсату. Тут виробляють бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти.

  • проєктна потужність заводу - 6,25 мільйона тонн нафти на рік;
  • підприємство переробляє нафту та газовий конденсат;
  • серед продукції - бензин, дизельне паливо, інші нафтопродукти.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня дрони атакували Ростовську область та Краснодарський край Росії.

Спочатку OSINT-джерела повідомили про вибухи біля Новошахтинська, а згодом спалахнула пожежа поблизу Афіпського нафтопереробного заводу.

Тим часом напередодні, під час засідання Радбезу ООН, присвяченого Дню Незалежності України, заступник постпреда США при ООН закликав Росію та Україну повернутися за стіл переговорів.

Дипломат наголосив, що воєнного вирішення війни не існує, і закликав обидві сторони припинити удари по цивільних об'єктах.

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