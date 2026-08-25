Сили оборони уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ

В ніч на 25 серпня під ураження далекобійних "санкцій" України потрапив Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Fire Point .

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня дрони атакували Ростовську область та Краснодарський край Росії .

Завод спеціалізується на переробці нафти й газового конденсату. Тут виробляють бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти.

У Fire Point заявили, що українські дрони уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Деталей про масштаб пошкоджень наразі не наводять.

Спочатку OSINT-джерела повідомили про вибухи біля Новошахтинська, а згодом спалахнула пожежа поблизу Афіпського нафтопереробного заводу.

Тим часом напередодні, під час засідання Радбезу ООН, присвяченого Дню Незалежності України, заступник постпреда США при ООН закликав Росію та Україну повернутися за стіл переговорів.

Дипломат наголосив, що воєнного вирішення війни не існує, і закликав обидві сторони припинити удари по цивільних об'єктах.