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В Росії є ті, хто за більш жорсткий підхід до війни проти України, - розвідка Британії

Фото: британська розвідка опублікувала нове зведення щодо війни в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Росії є сили, які виступають за більш жорсткий підхід до війни проти України. Зокрема, націоналістичний рух "Братство академістів" власника телеканалу "Царьград" Костянтина Малофєєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію британської розвідки в соцмережі Х.

"Ця організація (Малофєєва - ред.) має осередки у різних російських університетах і дотримується войовничо імперіалістичного світогляду. "Братство" вірить, що 21 століття може стати золотим століттям російської культури з ідеологічним домінуванням Росії у глобальному масштабі", - розповіли в розвідці Британії.

За даними британської розвідки, "Братство" організувало власні військові тренування і вже деякі члени організації вирушили воювати проти України.

"Існування цього руху свідчить про те, що в Росії є виборці, які підтримують більш войовничий підхід до війни в Україні та на Заході. Це, ймовірно, матиме вплив на зміну поколінь, яка, ймовірно, відбудеться серед російських адміністративних еліт протягом решти цього десятиліття", - зазначили в розвідці.

Нагадаємо, раніше британська розвідка розповідала, що Кремль взяв під контроль всі угруповання найманців, які воюють проти України.

Крім того, росіяни вербують для війни в Україні мешканців Африки. У британській розвідці вважають, що африканці мають стати заміною російських в'язнів на фронті.

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Війна Росії проти УкраїниРосійська ФедераціяВеликобританія