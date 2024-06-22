RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России есть те, кто за более жесткий подход к войне против Украины, - разведка Британии

Фото: британская разведка опубликовала новую сводку о войне в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

У России есть силы, которые выступают за более жесткий подход к войне против Украины. В частности, националистическое движение "Братство академистов" владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию британской разведки в соцсети Х.

"Эта организация (Малофеева - ред.) имеет ячейки в разных российских университетах и придерживается воинственно империалистического мировоззрения. "Братство" верит, что 21 век может стать золотым веком русской культуры с идеологическим доминированием России в глобальном масштабе", - рассказали в разведке Британии.

По данным британской разведки, "Братство" организовало собственные военные тренировки и некоторые члены организации уже отправились воевать против Украины.

"Существование этого движения свидетельствует о том, что в России есть избиратели, которые поддерживают более воинственный подход к войне в Украине и на Западе. Это, вероятно, повлияет на смену поколений, которая, вероятно, произойдет среди российских административных элит в течение оставшейся части этого десятилетия", - отметили в разведке.

Напомним, ранее британская разведка рассказывала, что Кремль взял под контроль все группировки наемников, воюющих против Украины.

Кроме того, россияне вербуют для войны в Украине жителей Африки. В британской разведке полагают, что африканцы должны стать заменой российским заключенным на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныРоссийская ФедерацияВеликобритания