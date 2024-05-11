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У Росії є проблеми з застосування авіабомб, - розвідка Британії

Фото: Росія має проблеми з використання авіаційних бомб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія має проблеми з застосування авіабомб, які окупанти іноді скидають на свої території. Це створює загрозу для російського цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

У Британії нагадали, що 4 травня російський винищувач скинув ФАБ-500 над Бєлгородом. Губернатор області Вячеслав Гладков заявив, що був вибух, але не назвав причини. За його словами, були пошкоджені 30 пошкоджених будинків, 10 авто і 5 осіб постраждали.

Також 18 лютого була інформація, що біля Бєлгорода впала ФАБ-250, тоді евакуювали 150 осіб.

За підрахунками ЗМІ, за березень-квітень 2024 року над Бєлгородською областю таким чином "впустили" 20 боєприпасів.

"Дані випадки вказують на триваючу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки призводять до руйнівних і летальних наслідків для російського населення", - йдеться у зведенні.

 

Подібні випадки на території РФ

РБК-Україна повідомляло, що 4 травня у Бєлгороді пролунав вибух і були пошкодження через, ймовірно, падіння авіаційної бомби. Це сталося під час того, як росіяни обстрілювали Харків та область.

Також у квітні 2024 року російська авіація випадково скинула ракету X-59 на Бєлгородську область. Це сталося за 92 км від кордону з Україною.

Подібні випадки були зафіксовані і минулого року. Наприклад, у квітні 2023- го російський літак Су-34 впустив бомб на Бєлгород.

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