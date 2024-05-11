У Росії є проблеми з застосування авіабомб, - розвідка Британії

У Британії нагадали, що 4 травня російський винищувач скинув ФАБ-500 над Бєлгородом. Губернатор області Вячеслав Гладков заявив, що був вибух, але не назвав причини. За його словами, були пошкоджені 30 пошкоджених будинків, 10 авто і 5 осіб постраждали.

Також 18 лютого була інформація, що біля Бєлгорода впала ФАБ-250, тоді евакуювали 150 осіб.

За підрахунками ЗМІ, за березень-квітень 2024 року над Бєлгородською областю таким чином "впустили" 20 боєприпасів.

"Дані випадки вказують на триваючу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки призводять до руйнівних і летальних наслідків для російського населення", - йдеться у зведенні.