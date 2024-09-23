У Росії двох школярів звинувачують у підпалі військового вертольота Мі-8

У місті Омськ на авіабазі згорів військовий гелікоптер Мі-8. До інциденту нібито причетні двоє школярів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza в Telegram.
За даними Telegram-каналу, двоє 16-річних школярів Рома та Антон 21 вересня ввечері пробралися на авіабазу. Після цього вони нібито кинули пляшку із запалювальною сумішшю у вертоліт Мі-8 і втекли з місця події.
Фото: гелікоптер, який підпалили школярі (російські Telegram-канали)
У мережі пишуть, що "винуватців" вже затримали. За їхніми словами, завдання спалити гелікоптер їм дали через Telegram та "пообіцяли 20 тисяч доларів".
На фото, які публікують Telegram-канали, можна побачити, що кабіна гелікоптера повністю згоріла. При цьому, за непідтвердженими даними, нібито це був списаний Мі-8.
Нагадаємо, 11 вересня Telegram-канали писали, що в ніч проти 11 вересня в Листопаді школярі віком 13 і 14 років спалили гелікоптер Мі-8.
За це їм нібито теж обіцяли винагороду - 5 мільйонів рублів (2,24 млн. гривень).
Вертоліт вони "підпалили за допомогою горючої рідини". Інцидент стався на місцевому вертолітному майданчику.
Від самого вертольота внаслідок підпалу залишився лише хвіст.
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