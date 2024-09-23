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В России двух школьников обвиняют в поджоге военного вертолета Ми-8

Иллюстративное фото: в России школьники спалили Ми-8 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В городе Омск на авиабазе сгорел военный вертолет Ми-8. К инциденту якобы причастны двое школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.

По данным Telegram-канала, двое 16-летних школьников Рома и Антон 21 сентября вечером пробрались на авиабазу. После этого они якобы бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8 и скрылись с места происшествия. 

 

Фото: вертолет, который подожгли школьники (российские Telegram-каналы)

В сети пишут, что "виновников" уже задержали. По их словам, задание сжечь вертолет им дали через Telegram и "пообещали 20 тысяч долларов". 

На фото, которые публикуют Telegram-каналы, можно заметить, что кабина вертолета полностью сгорела. При этом, по неподтвержденным данным, это якобы был списанный Ми-8. 

Что предшествовало

Напомним, 11 сентября Telegram-каналы писали, что в ночь на 11 сентября в Ноябрьске школьники возрастом 13 и 14 лет сожгли вертолет Ми-8.

За это им якобы тоже обещали вознаграждение - 5 миллионов рублей (2,24 млн гривен).

Вертолет они "подожгли при помощи горючей жидкости".Инцидент произошел на местной вертолетной площадке.

От самого вертолета в результате поджога остался только хвост.

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