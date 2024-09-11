Школярі проникли на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська через дірку в паркані. Після цього вони облили гелікоптер горючою рідиною й з другої спроби підпалили цигарками. Через вибух рідини один із хлопців отримав сильні опіки обличчя.

Після втечі з аеродрому - обидвох спіймали вже протягом години.

"У підсумку хлопцям сильно обпекло обличчя, тому відбігши трохи від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доставили паліїв до лікарні. Вертоліт згорів майже повністю - від нього залишився тільки хвіст", - пише канал.

Фото: в Росії двоє школярів за винагороду спалили Мі-8, від вертольота залишився лише хвіст (t.me/bazabazon)

Під час розмови з правоохоронцями, школярі розповіли, що їм нібито обіцяли за підпал гелікоптера 5 мільйонів рублів (2,24 млн гривень).

Ба більше, вони також зізнались й у тому, що лише днями підпалили вежу стільникового зв'язку, за що отримали 30 тисяч рублів (13,49 тисячі гривень).

Зазначається, що батько одного зі школярів наразі воює проти України.