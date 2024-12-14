У Росії два автобуси із солдатами врізалися лоб у лоб: є жертви і поранені (відео)

"Автобус із пораненими на війні російськими військовослужбовцями врізався в "УРАЛ" з іншими військовими у Воронезькій області. П'ятеро військовослужбовців загинули, 46 поранені", - ідеться в повідомленні.

Як розповіли в Telegram-каналі, ДТП сталася 13 грудня, близько 23:00, на трасі "Воронеж - Луганськ", у Воронезькій області. Так, "УРАЛ" із російськими військовими врізався лоб у лоб з автобусом, де перебували інші російські солдати.

«В автобусі перевозилися військовослужбовці, які дістали поранення на війні з Україною. Унаслідок ДТП загинули обидва водії, 1 поранений військовослужбовець з автобуса і 2 військовослужбовці з "УРАЛУ". Ще 46 російських військовослужбовців поранено", - додали в Telegram-каналі.