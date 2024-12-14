В России два автобуса с солдатами врезались лоб в лоб: есть жертвы и раненые (видео)

"Автобус с ранеными на войне российскими военнослужащими врезался в "УРАЛ" с другими военными в Воронежской области. Пять военнослужащих погибли, 46 ранены", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Telegram-канале, ДТП произошло 13 декабря, около 23:00, на трассе "Воронеж - Луганск", в Воронежской области. Так, "УРАЛ" с российскими военными врезался лоб в лоб с автобусом, где находились другие российские солдаты.

"В автобусе перевозились военнослужащие, получившие ранения на войне с Украиной. В результате ДТП погибли оба водителя, 1 раненый военнослужащий из автобуса, и 2 военнослужащих из "УРАЛА". Еще 46 российских военнослужащих ранены", - добавили в Telegram-канале.