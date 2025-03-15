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В России второй день продолжается мощный пожар на НПЗ после атаки (фото, видео)

Туапсе, Суббота 15 марта 2025 14:23
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В России второй день продолжается мощный пожар на НПЗ после атаки (фото, видео) Фото: в Туапсе второй день после атаки горит НПЗ (facebook.com MchsRussia)
Автор: Наталья Юрченко

В российском Туапсе второй день горит местный нефтеперерабатывающий завод. Он был атакован накануне, ночью 14 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

В сети показали кадры масштабного пожара на НПЗ в Туапсе. Клубы черного дыма можно заметить на большом расстоянии от завода.

РосСМИ отмечают, что пожар ликвидируют почти 190 пожарных и более полусотни машин.

"Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона продолжают охлаждать стенки горящего резервуара, а также соседние к нему конструкции, чтобы не допустить распространения огня", - пишут российские СМИ.

Атака на НПЗ в Туапсе

В ночь на 14 марта в российском Туапсе прогремели взрывы. Россияне заявили об атаке дронов и "прилете" по местному нефтеперерабатывающему заводу. На объекте произошел пожар.

Стоит отметить, что это не первая атака на НПЗ в Туапсе. Завод также был атакован в ноябре прошлого года.

Как отмечал руководитель ЦПД Андрей Коваленко, этот завод входит в число крупнейших в России, имеет мощность переработки около 12 млн тонн нефти в год. По его словам, НПЗ имеет стратегическое значение для российской армии, поскольку обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны.

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