В России второй день продолжается мощный пожар на НПЗ после атаки (фото, видео)

В российском Туапсе второй день горит местный нефтеперерабатывающий завод. Он был атакован накануне, ночью 14 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

РосСМИ отмечают, что пожар ликвидируют почти 190 пожарных и более полусотни машин. "Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона продолжают охлаждать стенки горящего резервуара, а также соседние к нему конструкции, чтобы не допустить распространения огня", - пишут российские СМИ.

В сети показали кадры масштабного пожара на НПЗ в Туапсе. Клубы черного дыма можно заметить на большом расстоянии от завода.

Атака на НПЗ в Туапсе

В ночь на 14 марта в российском Туапсе прогремели взрывы. Россияне заявили об атаке дронов и "прилете" по местному нефтеперерабатывающему заводу. На объекте произошел пожар.

Стоит отметить, что это не первая атака на НПЗ в Туапсе. Завод также был атакован в ноябре прошлого года.

Как отмечал руководитель ЦПД Андрей Коваленко, этот завод входит в число крупнейших в России, имеет мощность переработки около 12 млн тонн нефти в год. По его словам, НПЗ имеет стратегическое значение для российской армии, поскольку обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.