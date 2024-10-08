У Росії десятки ветеранів війни стануть мерами і губернаторами, - ISW

Кремль планує до 2026 року призначити на керівні посади десятки ветеранів російсько-української війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
За даними російських джерел, Кремль прагне значно збільшити кількість ветеранів війни в Україні, які обіймають керівні посади у російських місцевих та регіональних органах влади.
Заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну, що щонайменше 50 російських ветеранів війни в Україні стануть мерами і губернаторами регіонів.
Призначення заплановані у рамках програми реінтеграції ветеранів "Час героїв" до 2026 року.
Москва планує передати владу на тимчасово окупованих територіях України під контроль терористів й убивць.
Також Росія, ймовірно, готує провокацію у вигляді теракту на Мозирському нафтопереробному заводі у Білорусі.
За даними ЗМІ, Путін зніс резиденцію в Сочі, ймовірно, через загрозу атак безпілотників.
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