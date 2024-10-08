UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Росії десятки ветеранів війни стануть мерами і губернаторами, - ISW

Фото: ветерани війни можуть обійняти посади у місцевій владі РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Кремль планує до 2026 року призначити на керівні посади десятки ветеранів російсько-української війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними російських джерел, Кремль прагне значно збільшити кількість ветеранів війни в Україні, які обіймають керівні посади у російських місцевих та регіональних органах влади.

Заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну, що щонайменше 50 російських ветеранів війни в Україні стануть мерами і губернаторами регіонів.

Призначення заплановані у рамках програми реінтеграції ветеранів "Час героїв" до 2026 року.

Ситуація в РФ та на окупованих територіях України

Москва планує передати владу на тимчасово окупованих територіях України під контроль терористів й убивць.

Також Росія, ймовірно, готує провокацію у вигляді теракту на Мозирському нафтопереробному заводі у Білорусі.

За даними ЗМІ, Путін зніс резиденцію в Сочі, ймовірно, через загрозу атак безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація