За даними російських джерел, Кремль прагне значно збільшити кількість ветеранів війни в Україні, які обіймають керівні посади у російських місцевих та регіональних органах влади.

Заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну, що щонайменше 50 російських ветеранів війни в Україні стануть мерами і губернаторами регіонів.

Призначення заплановані у рамках програми реінтеграції ветеранів "Час героїв" до 2026 року.