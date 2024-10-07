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Росія може готувати провокацію на Мозирському НПЗ: у ЦПД розповіли, що про це свідчить

Понеділок 07 жовтня 2024 19:25
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Росія може готувати провокацію на Мозирському НПЗ: у ЦПД розповіли, що про це свідчить Ілюстративне фото: Росія може готувати провокацію на Мозирському НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни на Раді керівників органів безпеки та спецслужб СНД заговорили про міжнародний тероризм. Директор російського ФСБ Олександр Бортніков заявив, що Україна хоче втягнути у війну Білорусь.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Центру протидій дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко написав у своєму Telegram.

Коваленко нагадав, що минулими вихідними в Астані відбулося 55 засідання Ради керівників органів безпеки та спецслужб СНД. Там були делегації з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану, Узбекистану. Під час засідання представники цих країн обговорювали міжнародний тероризм, нелегальну міграцію, кіберзлочинність та наркобізнес.

Зокрема, на засіданні директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що НАТО нібито "штовхає Україну" до терористичної війни і хоче втягнути в конфлікт Білорусь, Молдову, країни Балтії та Польщу.

На думку Коваленка, така заява Бортнікова може свідчити про те, що Росія готує можливу провокацію на Мозирському НПЗ.

"Я раніше розповідав, що один із російських шахедів нещодавно вдарив неподалік Мозиря, Білорусь намагалася це приховати, але про удар дізналися завдяки камері на одному з будинків, що зафіксувала удар, а господиня виклала його в мережу (її потім затримали)", - пише Коваленко.

Він також нагадав, що Росія знову використала міжнародну трибуну для дискредитації України та Заходу.

Що передувало

Російські "Шахеди" вже неодноразово залітали на територію Білорусі. Зокрема, в ніч на 3 жовтня російські дрони могли залетіти до Білорусі в той момент, коли у повітрі був вертоліт з Лукашенком на борту.

Згодом стало відомо, що у білоруському селищі Калінковичі вибухнув "Шахед". Через це населений пункт залишився без світла.

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