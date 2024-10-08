RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

В России десятки ветеранов войны станут мэрами и губернаторами, - ISW

Фото: ветераны войны могут занять должности в местной власти РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кремль планирует до 2026 года назначить на руководящие должности десятки ветеранов российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным российских источников, Кремль стремится значительно увеличить число ветеранов войны в Украине, которые занимают руководящие должности в российских местных и региональных органах власти.

Заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко пообещал российскому диктатору Владимиру Путину, что не менее 50 российских ветеранов войны в Украине станут мэрами и губернаторами регионов.

Назначения запланированы в рамках программы реинтеграции ветеранов "Время героев" до 2026 года.

Ситуация в РФ и на оккупированных территориях Украины

Москва планирует передать власть на временно оккупированных территориях Украины под контроль террористов и убийц.

Также Россия, вероятно, готовит провокацию в виде теракта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси.

По данным СМИ, Путин снес резиденцию в Сочи, вероятно, из-за угрозы атак беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация