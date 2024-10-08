В России десятки ветеранов войны станут мэрами и губернаторами, - ISW

По данным российских источников, Кремль стремится значительно увеличить число ветеранов войны в Украине, которые занимают руководящие должности в российских местных и региональных органах власти.

Заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко пообещал российскому диктатору Владимиру Путину, что не менее 50 российских ветеранов войны в Украине станут мэрами и губернаторами регионов.

Назначения запланированы в рамках программы реинтеграции ветеранов "Время героев" до 2026 года.