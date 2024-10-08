В России десятки ветеранов войны станут мэрами и губернаторами, - ISW

Кремль планирует до 2026 года назначить на руководящие должности десятки ветеранов российско-украинской войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
По данным российских источников, Кремль стремится значительно увеличить число ветеранов войны в Украине, которые занимают руководящие должности в российских местных и региональных органах власти.
Заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко пообещал российскому диктатору Владимиру Путину, что не менее 50 российских ветеранов войны в Украине станут мэрами и губернаторами регионов.
Назначения запланированы в рамках программы реинтеграции ветеранов "Время героев" до 2026 года.
Москва планирует передать власть на временно оккупированных территориях Украины под контроль террористов и убийц.
Также Россия, вероятно, готовит провокацию в виде теракта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси.
По данным СМИ, Путин снес резиденцию в Сочи, вероятно, из-за угрозы атак беспилотников.
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