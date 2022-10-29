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У Росії чоловікам пропонують піти на війну в обмін на списання боргів: допит полоненого

Фото: росіян відправляють на війну в обмін на списання боргів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії військкомати пропонують чоловікам піти на війну в обмін на списання боргів за комуналку. Один з таких "добровольців" потрапив у полон українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Facebook.

Полонений розповів, що він є уродженцем Бєлгорода. Влітку йому прийшла повістка з військкомату. Там чоловіку запропонували піти воювати проти України, а натомість пообіцяли списати комунальні борги.

"Мені запропонували, так як у мене багато боргів та заборгованість по квартплаті, запропонували списання боргів в обмін на підписання контракту", - заявив він.

Так званих "добровольців" обіцяли відправити на кордон з Україною, але їх перекинули у зону бойових дій на Донецькому напрямку. Через тиждень батальйон "новобранців" був розбитий.

Ті, хто вціліли, вирішили добиратися пішки до кордону. Через три тижні вони потрапили у полон ЗСУ.

Нагадаємо, ЗСУ з початку повномасштабної війни знищили вже понад 70 тисяч російських окупантів.

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