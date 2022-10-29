В России мужчинам предлагают пойти на войну в обмен на списание долгов: допрос пленного

Пленный рассказал, что он уроженец Белгорода. Летом ему пришла повестка из военкомата. Там мужчине предложили пойти воевать против Украины, а в обмен пообещали списать коммунальные долги.

"Мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта", - заявил он.

Так называемых "добровольцев" обещали отправить на границу с Украиной, но их перебросили в зону боевых действий на Донецком направлении. Через неделю батальон "новобранцев" был разбит.

Уцелевшие решили добираться пешком до границы. Через три недели они попали в плен ВСУ.