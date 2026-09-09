ua en ru
Ср, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Росії чоловіка засудили на 14 років за фото могил військових, його звинуватили в держзраді

01:59 09.09.2026 Ср
1 хв
Це перший відомий вирок за таку "провину" - раніше людей лише змушували вибачатись на камеру
aimg Катерина Коваль
У Росії чоловіка засудили на 14 років за фото могил військових, його звинуватили в держзраді Фото: робити знімки могил військових в РФ не дозволяють (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Ярославський обласний суд засудив 48-річного місцевого жителя Миколу Щербакова до 14 років колонії суворого режиму - за фотографування могил військових на цвинтарі. Слідство звинуватило чоловіка у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

У пресслужбі суду заявили, що з жовтня 2024 року Щербаков "систематично відвідував меморіальне кладовище", де приховано фотографував і знімав на відео місця поховань військовослужбовців.

За версією слідства, цю інформацію він передавав представникам спецслужб України.

Видання "7×7" зазначає, що це перший відомий випадок вироку за статтею про держзраду саме за зйомку могил військових.

Про справу проти жителя Ярославля стало відомо ще на початку серпня. Тоді ж редактор "Медіазони" Дмитро Трещанін розповідав, що в Росії почастішали випадки затримань людей за фотографування могил - деяких із них також звинувачували у держзраді.

Жителів кількох регіонів після затримання силовики змушували вибачатись на камеру.

Нагадаємо, в Росії вже засудили трьох підлітків із тимчасово окупованого Мелітополя - хлопців звинуватили у "тероризмі" й дали від 7 до 8,5 років ув'язнення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Україна та ЄС домовились захищати зерновий коридор у Чорному морі
Україна та ЄС домовились захищати зерновий коридор у Чорному морі
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"