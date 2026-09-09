В России мужчину приговорили к 14 годам за фото могил военных, его обвинили в госизмене

Ярославский областной суд приговорил 48-летнего местного жителя Николая Щербакова к 14 годам колонии строгого режима - за фотографирование могил военных на кладбище. Следствие обвинило мужчину в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза" .

В пресс-службе суда заявили, что с октября 2024 года Щербаков "систематически посещал мемориальное кладбище", где скрыто фотографировал и снимал на видео места захоронений военнослужащих.

По версии следствия эту информацию он передавал представителям спецслужб Украины.

Издание "7×7" отмечает, что это первый известный случай приговора по статье о госизмене именно за съемку могил военных.

Дело против жителя Ярославля стало известно еще в начале августа. Тогда же редактор "Медиазоны" Дмитрий Трещанин рассказывал, что в России участились случаи задержаний людей за фотографирование могил - некоторые из них также обвинялись в госизмене.

Жителей нескольких регионов после задержания силовики принуждали извиняться на камеру.