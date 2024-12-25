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У Росії чоловік протаранив будівлю колишнього військкомату і влаштував пожежу

Середа 25 грудня 2024 22:42
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У Росії чоловік протаранив будівлю колишнього військкомату і влаштував пожежу Ілюстративне фото: у Росії чоловік протаранив будівлю колишнього військкомату (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У російському місті Гусь-Хрустальний Володимирської області чоловік на машині протаранив головний вхід колишнього військкомату. Потім він підпалив авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

За попередніми даними, інцидент стався на вулиці Васильєва. Чоловік на авто спочатку протаранив будівлю, а потім підпалив машину.

За словами очевидців, чоловіку близько 30 років. Під час інциденту він знімав усе на камеру.

Хлопця затримали. На місце прибули рятувальники для гасіння виниклої пожежі.

Варто зауважити, що у Росії останнім часом скаржаться на незрозумілі вибухи у відділеннях банків та на поштах. Зокрема, минулих вихідних у Росії сталась серія вибухів у торгових центрах, вона викликала паніку серед відвідувачів.

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