В России из-за атаки дронов возник пожар и детонация на складе боеприпасов

В Воронежской области (РФ) обломки беспилотника упали на склад боеприпасов. На месте прилета вспыхнул пожар и началась детонация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

По его словам, в Острогожском районе дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат.

"По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения БПЛА возник пожар, перекинувшийся на взрывоопасные предметы. Началась детонация", - написал губернатор.

Гусев добавил, что жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района.

Местные паблики сообщают, что пожар на складе продолжается уже около двух часов.