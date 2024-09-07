В России из-за атаки дронов возник пожар и детонация на складе боеприпасов
В Воронежской области (РФ) обломки беспилотника упали на склад боеприпасов. На месте прилета вспыхнул пожар и началась детонация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.
По его словам, в Острогожском районе дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат.
"По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения БПЛА возник пожар, перекинувшийся на взрывоопасные предметы. Началась детонация", - написал губернатор.
Гусев добавил, что жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района.
Местные паблики сообщают, что пожар на складе продолжается уже около двух часов.
Обстрелы и пожары в России
Последние несколько месяцев территорию России почти каждую ночь атакуют ударные дроны. Под удар попадают военные объекты, инфраструктура, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. После попаданий или падения обломков сбитых БПЛА на месте прилетов вспыхивают масштабные пожары.
Так, в ночь на 11 августа в Воронеже прогремели взрывы. Согласно официальной информации, обломки БПЛА повредили местные административное здание и коммунальный объект.
Кроме того, на днях произошел масштабный пожар на заводе "Пластик" в Тульской области.
А в ночь на 1 сентября, дроны атаковали Московский НПЗ в районе Капотня. В результате прилета, на предприятии вспыхнул пожар.
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