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В России из-за атаки дронов возник пожар и детонация на складе боеприпасов

Воронежская область, Россия, Суббота 07 сентября 2024 04:34
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В России из-за атаки дронов возник пожар и детонация на складе боеприпасов Фото: в Воронежской области из-за атаки дрона взрываются склады боеприпасов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Воронежской области (РФ) обломки беспилотника упали на склад боеприпасов. На месте прилета вспыхнул пожар и началась детонация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

По его словам, в Острогожском районе дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат.

"По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения БПЛА возник пожар, перекинувшийся на взрывоопасные предметы. Началась детонация", - написал губернатор.

Гусев добавил, что жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района.

Местные паблики сообщают, что пожар на складе продолжается уже около двух часов.

Обстрелы и пожары в России

Последние несколько месяцев территорию России почти каждую ночь атакуют ударные дроны. Под удар попадают военные объекты, инфраструктура, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. После попаданий или падения обломков сбитых БПЛА на месте прилетов вспыхивают масштабные пожары.

Так, в ночь на 11 августа в Воронеже прогремели взрывы. Согласно официальной информации, обломки БПЛА повредили местные административное здание и коммунальный объект.

Кроме того, на днях произошел масштабный пожар на заводе "Пластик" в Тульской области.

А в ночь на 1 сентября, дроны атаковали Московский НПЗ в районе Капотня. В результате прилета, на предприятии вспыхнул пожар.

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