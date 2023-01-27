Росії бракує молодших командирів. В ГУР розповіли про кадровий голод окупантів

За його словами, нестача спостерігається зокрема в ворожих підрозділах, що воюють в Донецькій та Луганській областях.



"Російська Федерація продовжуватиме наступальні дії, тому що вона не досягла своєї основної мети - повної окупації Донецької та Луганської областей. І саме в підрозділах, які там знаходяться ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Ті, що стоять на першій лінії, не хочуть воювати, йти в наступ, багато хто хоче себе покалічити, щоби повернутися на територію Росії і вже не воювати. Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає", - сказав співрозмовник.



Саме тому, додав Черняк, мобілізованих росіян часто відправляють на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами. Вони можуть мати якісь незначні тактичні успіхи, але гинуть сотнями і на їхнє місце присилають нове "гарматне м'ясо", уточнив представник воєнної розвідки України.

Також, за його словами, проблеми з керівництвом в російській армії є і на вищих рівнях.



"Ми вже бачили і продовжуємо спостерігати часту заміну генералів та командувачів різного рівня, яким так і не вдалося виконати поставлені завдання. Мабуть, це їхній останній шанс виправити ситуацію і хоча б частково досягти цілей. Тому, за нашими оцінками, кадрові проблеми з командним складом росіян з кожним днем будуть тільки збільшуватися", - підсумував Черняк.

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка повідомляла про дві гострі проблеми російської армії в Україні.

За даними Британії, окупанти відчувають нестачу штурмової піхоти і молодших командирів і це ворог намагається вирішити шляхом ув'язнених і дострокового випуску курсантів з військових училищ.

Також стало відомо, що через кадровий голод уряд Росії доручив 16 ВНЗ створити військові навчальні центри для підготовки "вояк" для російської армії.

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