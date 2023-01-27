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России не хватает младших командиров. В ГУР рассказали о кадровом голоде оккупантов

Фото: в ГУР рассказали о кадровом голоде в армии оккупантов (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Россия испытывает серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. В передовых подразделениях оккупационных войск не хватает около 40 процентов младших командиров.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

По его словам, нехватка наблюдается в частности во вражеских подразделениях, воюющих в Донецкой и Луганской областях.

"Российская Федерация будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели - полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И именно в находящихся там подразделениях мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. Те, что стоят на первой линии, не хотят воевать, идти в наступление, многие хотят себя покалечить, чтобы вернуться на территорию России и уже не воевать. Большинство не планирует продлевать контракт, но их никто не спрашивает", - сказал собеседник.

Именно поэтому, добавил Черняк, мобилизованные россияне часто отправляются на штурмовые действия без командования и надлежащего взаимодействия между группами. Они могут иметь незначительные тактические успехи, но гибнут сотнями и на их место присылают новое "пушечное мясо", уточнил представитель военной разведки Украины.

Также, по его словам, проблемы с руководством в российской армии есть и на более высоких уровнях.

"Мы уже видели и продолжаем наблюдать частую замену генералов и командующих разного уровня, которым так и не удалось выполнить поставленные задачи. Пожалуй, это их последний шанс исправить ситуацию и хотя бы частично достичь целей. Поэтому, по нашим оценкам, кадровые проблемы с командным составом россиян с каждым днем будут только увеличиваться", - подытожил Черняк.

Напомним, недавно британская разведка сообщала о двух острых проблемах российской армии в Украине.

По данным Британии, оккупанты испытывают недостаток штурмовой пехоты и младших командиров и этот враг пытается решить путем заключенных и досрочного выпуска курсантов из военных училищ.

Также стало известно, что из-за кадрового голода правительство России поручило 16 вузам создать военные учебные центры для подготовки "вояк" для российской армии.

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