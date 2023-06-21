ua ru
Ср, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России боятся ударов по Крыму. Пентагон ответил на угрозы Шойгу

Новина українською →
Среда 21 июня 2023 13:36
В России боятся ударов по Крыму. Пентагон ответил на угрозы Шойгу Фото: Сергей Шойгу, министр обороны России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В России, в привычной ей манере, начали угрожать "центрам принятия решений" в случае нанесения ударов ВСУ по временно оккупированному Крыму. США выступили с поддержкой Украины по ее усилиям в освобождении территорий.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет РБК-Украина со ссылкой на стенограмму.

Удары по "центрам принятия решений"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах ВСУ нанести удары по временно оккупированному Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow. По его словам, это якобы приведет к втягиванию США и Британии в войну, а также нанесению ударов "по центрам принятия решений" Украины.

Украина освобождает собственные территории, а США поддерживают ее усилия

"Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые они имеют на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории", - заявила Сингх.

По словам заместителя спикера Пентагона, США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется в борьбе против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
DAILY
Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией