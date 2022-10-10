У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW

За даними аналітиків, військові кореспонденти розкритикували Путіна та Кремль за нездатність прямо реагувати на важливі події, зазначивши, що складно згуртуватися навколо президента, коли його уряд покладається на таємність.

Інші зазначили, що Путін постійно не звертав уваги на низку провалів у війні, зокрема на потоплення крейсера "Москва".

Деякі прихильники продовження війни заявили, що Путін має помститися за вибух на мості через Керченську протоку, інакше його мовчання буде сприйнято за "слабкість".

Також вони розкритикували мовчання заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва після вибуху на мості. Раніше він заявляв, що атака на Кримський міст буде "червоною лінією".

Критика з боку провоєнного табору може вказувати на сумніви, що зростають, у здатності Путіна виконати обіцяну їм мету так званої "денацифікації" України і може підірвати привабливість серед його основного електорату, пишуть експерти.

Водночас Путін продовжує перетасовувати своїх старших воєначальників, ймовірно, щоб зняти з себе провину та відродити ентузіазм в екстремістській воєнній спільноті.

Аналітики зазначають, що перетасовування старших командирів не вирішить системних проблем, які заважали російським операціям, логістиці, оборонній промисловості та мобілізації від початку вторгнення.

Цапи-відбувайли можуть відвернути критику від Путіна лише на якийсь час, і поява прямої критики керівництва серед його найбільш відданих прихильників жорсткої лінії, ймовірно, є провісником майбутнього невдоволення. Ескалація, звичайна чи ядерна, не може розв'язувати проблеми Путіна, зокрема в Україні.

Ситуація на фронтах

Українські сили продовжували наступ на схід від річки Оскіл у напрямку Луганської області та увійшли до Стельмахівки (приблизно за 18 км на захід від Сватового).

Російські війська без успіху атакували Бурдаку на кордоні Харківської області та Терний на північний схід від Лиману.

Російські сили продовжували обстрілювати нещодавно звільнені населені пункти у північній частині Херсонської області за допомогою артилерії, РСЗВ та авіації.

Українські сили відбили понад 30 обстрілів у районі Бахмута та Авдіївки.

Російські війська зробили безуспішний наступ на південний захід від Донецька.

Російські сили обстріляли житлові квартали Запоріжжя крилатими ракетами.

Російський блогер звинуватив Північну Осетію та Владикавказ у невиконанні мобілізаційних наказів через неуважність та особисті інтереси регіональних чиновників.

Російська окупаційна влада вивозить свої сім'ї з Херсонської області до Криму та зі Старобільська до Луганська.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що вважає вибух на Кримському мості "терактом", який нібито спрямований на руйнування російської інфраструктури.

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